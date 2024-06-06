Луганск, 6 июня, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Жителя Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) Дениса Задираку приговорили к 12 годам лишения свободы за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о перемещении и местах дислокации российских военных. Соответствующее решение вынес Верховный суд ЛНР.

ТАСС/Дмитрий Серебряков

«Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина Украины Дениса Задираки. Он признан виновным по статье 276 Уголовного кодекса (УК) РФ (шпионаж)», — приводит сообщение суда «Луганский информационный центр».

Согласно материалам дела, с июнь по сентябрь 2022 года мужчина собирал сведения о перемещении и местах дислокации военных ВС РФ на территории Кременского и Сватовского районов ЛНР, после чего передавал информацию украинским спецслужбам с помощью мессенджеров.

По решению суда, Задирака будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня жительницу ЛНР, которая прятала два года в своей квартире двоих военных ВСУ, помогала им уехать на Украину, обвинили в госизмене. Отмечалось, что местная жительница пыталась помочь мужчинам перебраться на Украину, сделала им фиктивные медицинские документы, якобы они больны, а также купила сим-карты местного оператора. Украинских военных задержали на границе.

Перед этим в Херсонской области задержали женщину, которая помогала ВСУ, собирая сведения о российских военных. Её заподозрили в государственной измене. Гражданка России на допросе рассказала, что передавала в Киев данные о российских войсках и военной технике в октябре 2022 — ноябре 2023 года. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

15 мая ФСБ сообщила, что гражданина Украины, проживающего в Запорожской области, выдворили из России за попытку передать Киеву данные о российской военной технике. Отмечалось, что мужчина действовал по идеологическим мотивам. Въезд ему закрыли на 20 лет.