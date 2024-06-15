Москва, 15 июня, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Киевский режим нацелился на российских журналистов с целью скрыть правду о конфликте. Об этом 15 июня заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

РИА Новости

«Цель Украины, похоже, состоит в том, чтобы скрыть правду. Российских журналистов убивают, чтобы посеять страх среди простых людей, а пророссийских иностранных корреспондентов преследуют, чтобы не дать рассказать западному обществу правду о конфликте», — написал он.

Эксперт отметил, что Киев боится разоблачения своей лжи, так как это повлияет на западных налогоплательщиков, а следовательно, и на поддержку поставок оружия.

Обозреватель подчеркнул, что, не имея возможности противостоять российским военным, Киев намерен уничтожить как можно больше гражданских лиц, особенно журналистов.

Как передавало ИА Регнум, двое сотрудников НТВ и один офицер сопровождения 13 июня получили ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовском. Съёмочная группа снимала репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ.

Мэр Горловки Иван Приходько 13 июня сообщил, что Валерий Кожин скончался в больнице. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки, врачи провели ему операцию, отмечалось, что угрозы жизни нет.

После гибели журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленной атаку на российских журналистов под Горловкой. Она добавила, что западные чиновники из международных организаций являются соучастниками преступлений киевского режима.