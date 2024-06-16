Берн, 16 июня, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Киеву придётся вести переговоры с Москвой, заявил журналистам 16 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях конференции в Швейцарии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы также понимаем прекрасно, что придёт момент, когда нужно будет говорить с Россией», — заявил он.

Украинский министр, однако, отказался от озвученных 14 июня российским президентом Владимиром Путиным мирных предложений по урегулированию конфликта.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 июня выразил готовность начать переговоры с Москвой. Он заявил, что Киев готов начать переговоры «хоть завтра» при условии «уважения Москвой территориальной целостности» Украины.

Путин назвал условия для начала переговоров с Киевом. Российский лидер заявил, что киевский режим должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Глава государства отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.

Как заявила 14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова, отказ Украины от озвученных российским президентом мирных предложений говорит о том, что Киев хочет лишить украинцев шанса на мир. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал киевскому режиму задуматься о предложении Путина на фоне успеха российский военных в зоне спецоперации.

Конференция по Украине проходит в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня.