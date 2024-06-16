Москва, 16 июня, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал проходящую в швейцарском Бюргенштоке «мирную конференцию» по Украине чистейшим сюрреализмом, сравнимым с книгой «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Политик написал об этом 16 июня в Telegram-канале.

TASS /Urs Flueeler/Keystone via AP

«Этот швейцарский «скотный двор» — чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке», — написал он.

По словам Медведева, происходящее на этом «мирном» мероприятии в целом напоминает книгу Оруэлла, многих из персонажей которой и их действия можно сравнить с современными политиками.

Зампред Совбеза также назвал происходящее в Швейцарии очень унылым мероприятием, на котором, по его мнению, впустую тратится множество денег западных налогоплательщиков.

«Или, как говаривал [персонаж романа М. Булгакова «Собачье сердце»] Швондер, «это какой-то позор»…» — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, «мирная конференция» по Украине проходит в Швейцарии 15–16 июня и на неё не пригласили Россию. Также многие страны отказались приехать на мероприятие, в том числе Китай и Саудовская Аравия. При этом на саммит пригласили 160 стран, однако многие из них отказались по объективным причинам, в том числе и из-за отсутствия России.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский написал 15 июня, что Киев созвал «мирную конференцию» в Швейцарии исключительно в личных интересах главы киевского режима Владимира Зеленского — для «международного признания» его полномочий. По его словам, именно поэтому президент США Джо Байден решил её пропустить.

Президент России Владимир Путин ещё в середине марта назвал «мирную» конференцию в Швейцарии паноптикумом. Он отмечал, что её организаторы признают, что без России этот вопрос решить нельзя, и в то же время не зовут на мероприятие её представителей.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 июня заявил, что Москве нечего передать участникам конференции по Украине в Швейцарии. Представитель Кремля также указал на то, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения российского президента.

Путин 14 июня на встрече с руководством МИД назвал условие для начала переговоров с Киевом. Глава государства уточнил, что украинские военные должны вывести силы с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, ещё одним условием станет отказ Киева от вступления в НАТО.

Президент также отметил, что саммит в Швейцарии нужен его организаторам лишь в качестве уловки, чтобы отвлечь всеобщее внимание. Путин добавил, что на мероприятии не собираются обсуждать фундаментальные причины конфликта на Украине и проблемы международной безопасности.