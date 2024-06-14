Москва, 14 июня, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Конференция по Украине, запланированная в Швейцарии, нужна её организаторам только в качестве уловки, чтобы отвлечь всеобщее внимание, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

ТАСС/Alessandro della Valle/Keystone via AP

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«Её планируют сразу после саммита «Группы семи», то есть группы тех, кто своей политикой и разжёг конфликт на Украине. То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии — ещё одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание», — объяснил он.

Устроители конференции в Швейцарии пытаются придать мероприятию солидный вид, но там даже не собираются обсуждать фундаментальные причины конфликта на Украине и проблемы с международной безопасностью, отметил Путин. Уже сейчас можно предположить, что все обсуждения там сведут к обсуждению демографических проблем и обвинениям в адрес России, добавил он.

Конференцию в Швейцарии по Украине запланировали на 15–16 июня. Многие страны, которые сначала согласились участвовать в мероприятии, позднее отказались. Так количество участников сократилось с изначальных 93 до 78, при этом Берн заявлял, что разослал приглашения порядка 150 странам.

Кроме того, на саммите в Швейцарии ряд государств представят не первые лица. Агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден не посетит конференцию, так как в это время будет заниматься сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. Американский вице-президент Камала Харрис также не полетит на мероприятие.

Путин в апреле назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Президент отметил противоречивость заявлений её организаторов. Они утверждают, что без России обсуждение ситуации на Украине не имеет смысла, но при этом отказываются приглашать российскую сторону, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил глава государства.