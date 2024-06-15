Москва, 15 июня, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Кремлю нечего передать участникам так называемого мирного саммита по Украине, который проходит в Швейцарии, заявил 15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Мы ничего им не хотим передавать. Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии», — заявил он журналистам.

Представитель Кремля уточнил, что в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, а предложения президента Владимира Путина по мирным переговорам не будет на повестке дня. Песков обратил внимание на то, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения российского лидера о новой архитектуре безопасности.

Конференция по Украине пройдёт с 15 по 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии без участия России. Понимая бесперспективность этой встречи, многие страны отказались от участия в ней. Число участников саммита снизилось до 78 стран, при этом Берн заявлял, что разослал приглашения порядка 150 странам. От участия, в частности, отказались Китай и Саудовская Аравия.

Путин назвал «мирную» конференцию паноптикумом. На встрече с руководством МИД глава государства 14 июня назвал условие для начала переговоров с Киевом. Так, украинская армия должна вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Другим условием станет отказ Киева от вступления в НАТО. Он добавил, что конференция по Украине нужна её организаторам в качестве уловки, чтобы отвлечь всеобщее внимание.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 15 июня посоветовала участникам «мирного» саммита обсудить предложения Путина. Дипломат подчеркнула, что не понять предложения Путина по переговорам могут лишь те, кто не хочет мира.