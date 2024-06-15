Москва, 15 июня, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Воюющие на стороне ВСУ экипажи натовских реактивных систем залпового огня состоят из военных альянса, украинские бойцы только нажимают на кнопку «пуск», сообщил 15 июня источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Экипажи РСЗО производства НАТО состоят из западных военных, ВСУ в силу низкой профессиональной подготовки выполняют функции обеспечения и охраны», — сообщил силовик.

Он добавил, что украинские военные только нажимают на «пуск». Таким образом, инструкторы из стран НАТО снимают себя ответственность за нанесение ударов. Натовские наёмники — это, как правило, кадровые военные, специально уволенные для изменения правового статуса, сообщил ТАСС.

В зоне СВО 14 июня российские военные ударом ракеты комплекса «Искандер» уничтожили запускавшую ракеты ATACMS американскую универсальную пусковую установку РЗСО M270 MLRS — гусеничный аналог HIMARS. По данным Telegram-канала «Военная хроника», расчёт РСЗО состоял из военнослужащих стран НАТО, которые контролируют пуски тактических ракет.

Российские военные неоднократно рассказывали, что ВСУ не умеют пользоваться сложными системами вооружений, полученными от НАТО.

Военный эксперт Алексей Леонков 31 мая сообщил, что украинцы не умеют самостоятельно определять цели для ударов ракетами НАТО. На Украине отсутствует космическая воздушная разведка, которая давала бы военным данные для целеуказания. В программированию полётного задания ATACMS и ракет Storm Shadow имеют допуск только иностранные специалисты.

Президент Владимир Путин 5 июня заявил, что ВСУ самостоятельно, без участия западных инструкторов, не могут наносить удары высокоточными ракетами. Президент подчеркнул, что украинцы нажимают кнопки, но решение о выборе целей принимают не они. Для нанесения удара формируют полётное задание, которое составляют поставщики оружия — западные специалисты.