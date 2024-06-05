Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар высокоточными ракетами, решение принимают западные специалисты. Об этом 5 июня заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В чём могут принимать участие украинские военнослужащие — не те, которые сидят, кнопки нажимают, а на более высоком уровне — в выборе цели. Они могут сказать, какая цель для них является приоритетной и необходимой, но они не решают наносить удар по этой цели или нет», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что для нанесения удара формируется полётное задание, которое практически вводится поставщиками оружия. У России на этот счёт нет иллюзий, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, РФ вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть ассиметричным, над этим предстоит подумать.

Военный эксперт Алексей Леонков 31 мая отмечал, что ВСУ не могут самостоятельно определять цели для ударов западными ракетами, из-за чего полётное задание им дают иностранные специалисты. На Украине нет космической воздушной разведки, которая бы давала данные для целеуказания. Кроме того, к программированию полётного задания ракет ATACMS и Storm Shadow допущены только иностранные специалисты, чтобы не было утечек данных. Украина — чисто исполнитель, указал эксперт.