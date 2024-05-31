Москва, 31 мая, 2024, 20:32 — ИА Регнум. ВСУ не могут самостоятельно определять цели для ударов западными ракетами, из-за чего полётное задание им дают иностранные специалисты. Об этом 31 мая заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что на Украине нет космической воздушной разведки, которая бы давала данные для целеуказания. Кроме того, к программированию полётного задания ракет ATACMS и Storm Shadow допущены только иностранные специалисты, чтобы не было утечек данных.

«Роль Украины только в том, что они нажимают кнопку, то есть осуществляют запуск. Поэтому Украина — чисто исполнитель», — приводит его слова RT.

Он добавил, что Запад хочет в очередной раз поднять градус эскалации и напугать Россию. Кроме того, по его словам, это попытка провокации, чтобы оправдать дальнейшие шаги.

Военный эксперт подчеркнул, что США также пытаются сплотить западное сообщество, поскольку в действиях стран НАТО в последнее время наблюдается раздрай.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в последствиях своих заявлений и действий. Российский лидер напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Он добавил, что только специалисты высокого класса могут выбирать цели для подобных ударов и вносить полётное задание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дискуссии по поводу принятия решения странами НАТО об использовании ракетного оружия большой дальности против РФ выдуманными, в которых нельзя участвовать. По её словам, украинцы не в состоянии самостоятельно использовать ATACMS, Storm Shadow и SCALP. Это возможно только с помощью космической разведки. Дипломат добавила, что НАТО придётся отвечать за удары Украины по территории РФ.

США разрешат Украине использовать для ударов реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию, написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Ранее газета Politico со ссылкой на свои источники написала, что президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 мая заявил, что уже были попытки нанести удары американским оружием по российской территории. Он подчеркнул, что это указывает на степень вовлечённости США в конфликт на Украине.