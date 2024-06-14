Рим, 14 июня, 2024, 08:48 — ИА Регнум. После выступления парашютистов на саммите «Группы семи» (G7) в Италии президент США Джо Байден начал «блуждать», и итальянскому премьер-министру Джордже Мелони пришлось вернуть его назад к группе западных лидеров. Об этом 13 июня сообщила газета The New York Post.

Цитата из видео «Байден поздоровался с невидимкой» Байден и невидимка

В опубликованном изданием видеоролике видно, что стоящие группой лидеры стран G7 вместе с руководством Еврокомиссии и Евросовета приветствуют парашютистов и аплодируют им, однако президент США увлечённо глядит в другую сторону, а затем отходит от них, что-то говоря и показывая одобрительный жест.

После этого Мелони, развернувшись лицом к коллегам, подходит к Байдену, берёт его за руку и жестом показывает, что ему необходимо вернуться и смотреть в нужную сторону. Затем вновь собравшаяся группа лидеров G7 встала рядом для общей фотографии, а американский лидер надел привычные солнцезащитные очки, хотя на улице уже наступал вечер.

Авторы публикации отметили, что эти кадры затем попали в СМИ и социальные сети.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Байден «завис» — замер почти на минуту — во время концерта в Белом доме. Глава Белого дома также поднялся на трибуну и произнёс бессвязную речь в преддверии праздника 19 июня.

Действующий президент США, которому исполнился 81 год, регулярно попадает в конфузные и казусные ситуации. Так, в июне Байден заявил, что президент России Владимир Путин «беспокоит его на протяжении 40 лет».

Во время церемонии празднования 80-летия со дня высадки союзников в Нормандии во Второй мировой войне Байден попытался сесть на «невидимый» стул, а в апреле в ходе публичного выступления на конференции профсоюзов строительной отрасли прочитал вслух техническую подсказку с телесуфлёра.

В марте американский лидер перепутал, в течение какого времени он исполняет обязанности президента, а также перепутал Украину с Афганистаном и Ираком. Байден при этом заявил, что США не стоило лезть на Украину.