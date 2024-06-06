Париж, 6 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден на памятном мероприятии, посвящённом 80-летию высадки союзников в Нормандии, попытался сесть на «невидимый» стул. Конфуз американского лидера попал на видео, которое быстро распространилось в Сети.

Official White House/Carlos Fyfe

Судя по видеозаписи, неловкий момент произошёл на сцене, где рядом с Байденом стоял президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, а также жена американского лидера Джилл Байден.

Сначала президент США пожал руку Макрону и после попытался сесть на стул, которого не было на сцене. Никто из присутствующих на сцене не обратил на это внимания.

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Как передавало ИА Регнум, Джо Байден является старейшим главой государства в истории США, в ноябре прошлого года ему исполнился 81 год. При этом он постоянно допускает оговорки и ляпы в ходе публичных выступлений и попадает в неловкие ситуации.

Так, в марте Байден перепутал, сколько времени он исполняет обязанности президента. Он не смог подсчитать это во время своего выступления в городе Милуоки.

«Послушайте, ребята, я закончу своё выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — заявил он.

Байден победил на выборах в ноябре 2020 года, а официально вступил в должность в январе 2021 года. Ни с одной из этих дат четыре года ещё не прошло.

В апреле американский лидер вслух прочитал во время выступления в Вашингтоне на конференции профсоюзов строительной отрасли техническую подсказку с телесуфлёра. Когда он это понял, рассмеялся под аплодисменты зрителей.

В июне американская газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на 45 источников среди республиканцев и демократов, что состояние и уровень вовлечённости президента США в политические дела ухудшаются.