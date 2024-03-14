Вашингтон, 14 марта, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден вновь перепутал, сколько времени он исполняет обязанности главы государства. Он не смог подсчитать этого во время своего выступления в городе Милуоки.

Leigh Vogel — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — заявил он.

Байден победил на выборах президента Соединённых Штатов в ноябре 2020 года, а официально вступил в должность в январе 2021 года. Ни с одной из этих дат четыре года ещё не прошло.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году Байден оговорился по тому же самому поводу. Тогда он заявил, что занял должность главы государства «этим летом». Соответствующее заявление он сделал в ходе митинга в штате Флорида.

В феврале 2024 года глава Белого дома в ответ на доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором он утверждает, что у президента плохо с памятью, заявил, что с его памятью всё хорошо и никакие рекомендации ему не нужны.