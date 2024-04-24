Байден прочёл с телесуфлёра техническую подсказку вместе с текстом
Байден прочёл с телесуфлёра техническую подсказку вместе с текстом своей речи
Вашингтон, 25 апреля, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден вслух прочитал во время выступления в Вашингтоне на конференции профсоюзов строительной отрасли техническую подсказку с телесуфлёра. Когда он это понял, рассмеялся под аплодисменты зрителей.
Видео быстро распространилось в Сети. Байден спокойно говорил потенциальным избирателям о решении пойти на второй президентский срок: «Представьте, что мы можем сделать дальше. Ещё четыре года», и за этими предложениями последовало слово «пауза». Оно было написано на телесуфлёре вместе с текстом.
Позже Джо Байден запинался, не смог членораздельно прочитать отдельные слова.
Как сообщало ИА Регнум, Байден в марте вновь перепутал, сколько времени он исполняет обязанности президента. Он не смог подсчитать этого во время своего выступления в городе Милуоки.
«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — заявил он.
Байден победил на выборах в ноябре 2020 года, а официально вступил в должность в январе 2021 года. Ни с одной из этих дат четыре года ещё не прошло.
Президент США перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, заявив, что США не стоило лезть на Украину. Оговорку он допустил в интервью MSNBC.
В феврале 2024 года глава Белого дома в ответ на доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором он утверждает, что у президента плохо с памятью, заявил, что с его памятью всё хорошо и никакие рекомендации ему не нужны.