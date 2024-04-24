Вашингтон, 25 апреля, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден вслух прочитал во время выступления в Вашингтоне на конференции профсоюзов строительной отрасли техническую подсказку с телесуфлёра. Когда он это понял, рассмеялся под аплодисменты зрителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Видео быстро распространилось в Сети. Байден спокойно говорил потенциальным избирателям о решении пойти на второй президентский срок: «Представьте, что мы можем сделать дальше. Ещё четыре года», и за этими предложениями последовало слово «пауза». Оно было написано на телесуфлёре вместе с текстом.

Позже Джо Байден запинался, не смог членораздельно прочитать отдельные слова.

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Как сообщало ИА Регнум, Байден в марте вновь перепутал, сколько времени он исполняет обязанности президента. Он не смог подсчитать этого во время своего выступления в городе Милуоки.

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — заявил он.

Байден победил на выборах в ноябре 2020 года, а официально вступил в должность в январе 2021 года. Ни с одной из этих дат четыре года ещё не прошло.

Президент США перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, заявив, что США не стоило лезть на Украину. Оговорку он допустил в интервью MSNBC.

В феврале 2024 года глава Белого дома в ответ на доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором он утверждает, что у президента плохо с памятью, заявил, что с его памятью всё хорошо и никакие рекомендации ему не нужны.