Вашингтон, 10 марта, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, заявив, что США не стоило лезть на Украину. Оговорку американский президент допустил в интервью MSNBC.

AP/TASS Президент США Джо Байден

«Мы охотились за бен Ладеном [Усама бен Ладен — международный террорист] до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан», — заявил он.

В интервью американский президент также добавил, что в этом не было необходимости, это породило лишь больше проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент часто допускает оговорки, а также попадает в курьёзные ситуации. Это стало предметом критики со стороны как республиканцев, так и части демократов, которые ставят под сомнение когнитивные способности Джо Байдена.

Так, в феврале Байден в ходе выступления на собрании национальной ассоциации губернаторов перепутал российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Американский президент также часто путает названия. В феврале он спутал Украину и Североатлантический альянс, говоря о финансировании для ВСУ. Тогда Байден по ошибке заявил, что пришло время убедиться в том, что Конгресс принял закон о финансировании НАТО.

На встрече с избирателями в Лас-Вегасе 4 февраля Байден рассказал о своей недавней встрече с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад, в 1996 году. По его словам, с политиком он встретился во время саммита G7 в Великобритании. По всей вероятности, президент имел в виду действующего французского лидера Эммануэля Макрона, с которым у него действительно состоялась встреча на саммите.

Очередной конфуз произошёл с Байденом 22 января. Он перепутал двух глав федеральных министерств, при этом сложности у политика возникли через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем главы государства всё в порядке.