Вашингтон, 11 июня, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден «завис» во время концерта в Белом доме, сообщила 11 июня Daily Mail.

Кадр из видео

Во время мероприятия в преддверии национального праздника, который состоится на следующей неделе, американский президент замер почти на минуту, в то время как остальные гости, включая вице-президента Камалу Харрис, подпевали группе.

После этого Байден поднялся на трибуну и произнес запутанную речь в преддверии праздника 19 июня.

«Она знает, что такое потери… Она знает… наша свобода никогда не может быть обеспечена», — заявил бессвязно американский президент.

На мероприятии также присутствовал Филониз Флойд, брат покойного Джорджа Флойда. Он обошел Байдена слева, заметив, как президент «завис», и обнял его, очевидно, пытаясь помочь.

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Большую часть вечера Байден находился в первом ряду. Он просидел почти весь концерт, в то время как другие гости подпевали и танцевали.

В 2021 году Джо Байден подписал закон, провозгласив 19 июня федеральным праздником Днём освобождения рабов. В этот день в 1865 году генерал армии союза Гордон Грэйнжер объявил о приказе в Галвестоне. В нём провозглашалось, что все рабы в Техасе становились свободными.

Как сообщало ИА Регнум, на счету 81-летнего президента США Джо Байдена накопилось немало конфузов, от обычных оговорок до странных поступков. Так, в июне Байден во время интервью телеканалу ABC News заявил, что президент Владимир Путин «беспокоит его на протяжении 40 лет». При этом глава Белого дома не уточнил, при каких обстоятельствах произошло его знакомство с российским лидером более 40 лет назад.

До этого, в июне, Байден во время памятного мероприятия, посвящённого 80-летию высадки союзников в Нормандии, попытался сесть на «невидимый» стул.

В апреле американский лидер во время выступления вслух прочитал техническую подсказку с телесуфлёра. Когда он это понял, рассмеялся. Конфуз случился в Вашингтоне на конференции профсоюзов строительной отрасли.

В марте глава Белого дома перепутал, сколько времени он исполняет обязанности президента, а также перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, заявив, что США не стоило лезть на Украину.