Москва, 13 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Армении следует прекратить «бесконечную возню» вокруг членства в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом 13 июня заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Драй ИА REGNUM

Она отметила, что ОДКБ — это структура, в которую все приходят добровольно и в которой нет командно-административной системы давления на страны-участницы, но есть взаимоуважительный диалог.

«Никто никого силой не держит. В чём проблема? Почему столько лет политические деятели в той же самой Армении на этой теме так спекулируют? <…> Пусть уже как-то разберутся с собой. Что вокруг этого устраивать бесконечную какую-то возню?» — заявила Захарова.

Вместе с тем она подчеркнула, что российская сторона всегда будет дружить с Арменией и развивать отношения. По её словам, речь идёт о народе, а не о конкретных персоналиях.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из ОДКБ, когда сочтёт нужным, и уже не вернётся в организацию.

Позднее глава МИД Арарат Мирзоян уточнил, что Пашинян не говорил, что страна выйдет из ОДКБ, а только отмечал, что Ереван самостоятельно решит, когда это сделать.

Пашинян 13 июня назвал выход страны из ОДКБ следующим логическим шагом после заморозки членства в организации. Он добавил, что Ереван самостоятельно решит, когда это сделать.

Премьер уже заявлял в марте 2024 года, что Армения может выйти из ОДКБ, если организация не определится с тем, что считать суверенной территорией страны. Однако через два месяца в ходе делимитации границы с Азербайджаном Ереван уступил Баку четыре приграничных села.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июня заявил, что Москва будет прояснять позицию Еревана по ОДКБ. Он уточнил, что Россия продолжит придерживаться партнёрских и союзнических отношений с Арменией, которая в них также заинтересована.