Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Российская сторона будет прояснять позицию Армении по Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом 13 июня заявил журналистам в Дубне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Что касается Армении, мы будем работать с нашими армянскими друзьями. Мы будем прояснять их позицию [по ОДКБ]», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что Москва будет придерживаться партнёрских и союзнических отношений с Ереваном, отметив, что, по его мнению, в этом так же заинтересована армянская сторона.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, когда сочтёт это нужным. По его словам, после этого республика не вернётся в организацию. Позднее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Пашинян не говорил, что республика выйдет из ОДКБ, а утверждал, что сама решит, когда это сделать.

Пашинян 13 июня назвал следующим логическим шагом после заморозки членства Армении в ОДКБ выход из организации. Он добавил, что Ереван решит, когда это сделать, — через месяц, год или три года.

В марте глава правительства Армении уже говорил о возможном выходе республики из ОДКБ, если организация не определится с тем, что считать суверенной её территорией. При этом во время делимитации границы с Азербайджаном в мае армянские власти уступили Баку четыре приграничных села.