Ереван, 13 июня, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Следующим логическим шагом после заморозки членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет выход из организации. Об этом 13 июня заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Следующим логическим шагом станет выход [Армении] из ОДКБ», — сказал он.

Пашинян уточнил, что армянские власти решат, когда они это сделают — через месяц, год или три года.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, когда сочтёт это нужным. Он также пригрозил, что Армения после этого не вернётся в организацию. Позднее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Пашинян не говорил, что республика выйдет из ОДКБ.

В марте Пашинян уже заявлял о возможном выходе Армении из ОДКБ, если организация не определится с тем, что считает суверенной территорией страны. В то же время в ходе делимитации границы с Азербайджаном в мае Ереван уступил Баку четыре приграничных села.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ещё в сентябре 2023 года отмечал, что прозападное лобби в Армении толкает Ереван на действия против России. Глава МИД уточнил, что речь идёт о целой сети неправительственных организаций Запада, которые можно встретить не только в республике.