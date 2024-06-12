Ереван, 12 июня, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил, что страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности, он заявлял, что власти решат, когда выйти из организации. Об этом 12 июня заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на заседании в парламенте.

Сергей Гунеев/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ. [Он] сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернёмся», — заявил он.

Министр добавил, что заседание записывается и можно проверить, кто о чём говорил.

Как ранее передавало ИА Регнум, Пашинян на правительственном часе в парламенте заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти страны посчитают нужным. Он добавил, что другого пути нет и страна «назад не вернётся». Это заявление прозвучало в ответ на вопрос оппозиционного депутата о причинах сохранения Ереваном членства в организации, несмотря на недовольство её работой.

Пашинян в марте заявил о возможном выходе Армении из ОДКБ, если организация не определится с тем, что считает суверенной территорией республики. При этом в мае в ходе делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван уступил Баку четыре приграничных села.

Глава МИД Сергей Лавров в сентябре 2023 года заявил, что прозападное лобби в Армении толкает республику на действия против России.