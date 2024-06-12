Ереван, 12 июня, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности, но сроки ещё не определили.

Рrimeminister. am

Во время правительственного часа в парламенте оппозиционный депутат Тадевос Аветисян поинтересовался у премьера, почему, несмотря на недовольство, Армения сохраняет членство в организации.

«Мы выйдем, вы меня этим пугаете? У нас все хорошо, мы решим, когда уйдём», — ответил Пашинян.

Он добавил, что в организацию Армения не вернётся.

Позднее министр иностранных дел Арарат Мирзоян на заседании в парламенте отметил, что премьер не объявлял о выходе страны из ОДКБ, он заявил, что Ереван решит, когда выйти из организации. Министр добавил, что заседание записывалось и можно проверить, кто о чём говорил.

О возможном выходе Армении из ОДКБ Пашинян заявлял в марте 2024 года. Он отметил, что выход произойдёт, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории республики. При этом в ходе делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван в мае уступил Баку четыре приграничных села.

В том же месяце Пашинян утверждал, что две страны ОДКБ якобы готовились к войне против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. Называть страны он не стал, доказательств также не привёл.

В Государственной думе тогда отметили, что армянский премьер пытается переложить на Россию всю ответственность за проигрыш в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Там выразили уверенность, что Пашинян, говоря о двух странах, намекал на Россию и Белоруссию.

В апреле официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала безосновательной критику Армении в адрес ОДКБ. Дипломат подчеркнула, что руководство секретариата ОДКБ публично подтвердило сохранение всех обязательств в отношении Армении в полном соответствии с уставными целями и принципами организации.