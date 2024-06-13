Москва, 13 июня, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Страны, входящие в НАТО, уже регулярно отправляют оружие Украине, заявил 13 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать призыв генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга сделать обязательными военные поставки Киеву для членов блока.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Вряд ли это что-то меняет. Поставки из стран — членов НАТО и так регулярно идут на Украину», — сказал он.

При этом Песков отметил, что некоторые страны альянса заявили, что не желают участвовать в обязательных военных поставках Киеву.

Столтенберг 13 июня призвал сделать обязательными для стран альянса поставки оружия на Украину, чтобы повысить их надёжность и предсказуемость. Он также отказался признать удары натовским оружием по территории России эскалацией конфликта.

Министр обороны США Ллойд Остин 13 июня заявил, что страны НАТО поставили с 2022 года на Украину вооружений на $98 млрд. Он также заявил, что надеется на дальнейший рост объёмов военной помощи.

Президент России Владимир Путин 5 июня на встрече с представителями международных СМИ заявил, что Москва вправе поставить вооружение в регионы, откуда могут нанести удары по странам, которые поставляют вооружения Украине. Он подчеркнул, что ответ на поставки Киеву дальнобойного оружия может быть асимметричным.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 9 июня заявил, что на Западе, несомненно, услышали и поняли слова Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие регионы. Россия вправе отвечать на враждебные действия против неё, добавил глава МИД.