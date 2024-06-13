Брюссель, 13 июня, 2024, 13:00 — ИА Регнум. С 2022 года страны Североатлантического альянса поставили Украине оружие на $98 млрд, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы по военному содействию Киеву на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Mauricio Campino/Global Look Press

«Мы уже обеспечили Украину <…> на $98 млрд с 2022 года», — заявил он.

Глава Пентагона также выразил надежду, что объёмы военной помощи будут расти.

Ранее, 12 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран альянса утвердят 13 июня план по выделению Украине оружия на $40 млрд ежегодно. При этом он заявил, что переход оказания военной помощи Украине под контроль НАТО сделает процесс более предсказуемым и позволит избежать задержек.

Глава МИД Германии Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе 13 июня заявил, что ФРГ больше не может предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Министр подчеркнул, что системы ПВО киевскому режиму должны предоставлять другие партнёры.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, которая состоялась 5 июня, заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются удары по странам, поставляющим оружие Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров 9 июня заявил, что сигнал Путина о поставках российского оружия на Западе услышали и поняли.