Москва, 9 июня, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Сигнал президента России Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны мира в ответ на вооружение Украины на Западе услышали и поняли, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту ВГТРУ Павлу Зарубину. Видео опубликовано 9 июня в Telegram-канале журналиста.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поняли, там ещё остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией», — сказал он.

Возможные поставки оружия РФ в другие страны мира, по словам министра, это симметричный ответ. Если Запад вооружает врага России, добавил Лавров, то Москва будет решать, как отвечать на такие враждебные действия.

Он напомнил, что президент США Джо Байден «хвалился» тем, что не приказывал бомбить Москву и Кремль. Однако, подчеркнул глава МИД России, это означает, что остальные территории РФ бомбить, по мнению американского президента, можно, что они уже и делали.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден «разрешил» Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области. 31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешили использовать украинцам в Харьковском регионе.

Позднее Байден уточнил, что западное оружие якобы не будет использоваться для ударов «по Москве и Кремлю». Он подтвердил, что Киеву разрешено наносить удары по приграничью РФ, не далее 322 км вглубь России. С публичными заявлениями о «разрешении» ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории РФ выступили и ряд лидеров стран ЕС.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Называть регионы возможных поставок Россия не будет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.