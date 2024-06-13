Столтенберг отказался считать эскалацией удары по России оружием НАТО
Брюссель, 13 июня, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Нанесение ВСУ ударов по территории России оружием НАТО не следует считать эскалацией, заявил 13 июня генсек альянса Йенс Столтенберг, прибыв на встречу министров обороны.
Отвечая на вопрос журналистов, одобрит ли НАТО применение ВСУ самолётов F-16 для ударов по территории России, он заявил, что оружие передают Киеву якобы для самообороны.
«Самооборона включает поражение военных целей на территории России, это не является эскалацией», — сказал Столтенберг.
Генсек при этом не объяснил, что считает эскалацией.
Как сообщало ИА Регнум, по данным издания Politico, этим летом Украина может получить свыше 60 истребителей F-16, которые отправят Дания, Норвегия, Бельгия и Нидерланды. Со своей стороны Украина требует от НАТО начать программу подготовки лётчиков ВСУ к боевому применению F-16. Сейчас к обучению готовы 30 украинских пилотов. При этом, по данным издания, американская сторона отказалась принять более 12 лётчиков. О таких же затруднениях сообщили в Румынии и Дании.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 9 июня заявил, что Киев уже пользуется разрешением наносить удары оружием НАТО по российской территории. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 11 июня заявил, что адекватным ответом на это и другие подобные заявления являются нестратегические ядерные учения, второй этап которых ВС РФ начали проводить совместно с белорусскими военными.