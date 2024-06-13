Брюссель, 13 июня, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Нанесение ВСУ ударов по территории России оружием НАТО не следует считать эскалацией, заявил 13 июня генсек альянса Йенс Столтенберг, прибыв на встречу министров обороны.

Ansgar Haase/Global Look Press Йенс Столтенберг

Отвечая на вопрос журналистов, одобрит ли НАТО применение ВСУ самолётов F-16 для ударов по территории России, он заявил, что оружие передают Киеву якобы для самообороны.

«Самооборона включает поражение военных целей на территории России, это не является эскалацией», — сказал Столтенберг.

Генсек при этом не объяснил, что считает эскалацией.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания Politico, этим летом Украина может получить свыше 60 истребителей F-16, которые отправят Дания, Норвегия, Бельгия и Нидерланды. Со своей стороны Украина требует от НАТО начать программу подготовки лётчиков ВСУ к боевому применению F-16. Сейчас к обучению готовы 30 украинских пилотов. При этом, по данным издания, американская сторона отказалась принять более 12 лётчиков. О таких же затруднениях сообщили в Румынии и Дании.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 9 июня заявил, что Киев уже пользуется разрешением наносить удары оружием НАТО по российской территории. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 11 июня заявил, что адекватным ответом на это и другие подобные заявления являются нестратегические ядерные учения, второй этап которых ВС РФ начали проводить совместно с белорусскими военными.