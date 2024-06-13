Москва, 13 июня, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест начальника Главного управления связи Вооружённых сил России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, которого обвинили в получении взятки, передала «Газета.Ru».

AP/TASS Вадима Шамарин

«Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шамарина назначено на 13 июня», — подчеркнули в суде.

Ранее стало известно, что защита Шамарина обжаловала его арест.

Как передавало ИА Регнум, о задержании 52-летнего генерал-лейтенанта стало известно 23 мая. В этот же день он был арестован на два месяца военным судом по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски. Фигуранты дела гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер этого предприятия Елена Гришина находятся под арестом с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве, следует из материалов дела. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.

Сам Шамарин вину не признал. Его супруга Елизавета предположила, что мужа могли подставить. По её информации, заявление на генерала написали сослуживцы. Шамарина утверждала, что деньги приятель дал ему в долг. При этом она подчеркнула, что её муж сам не просил давать ему взаймы.

Полиция также проверит Шамарина на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжает активный сбор доказательств по делу о получении взятки в особо крупном размере.