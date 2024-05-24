Москва, 24 мая, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Начальника Главного управления связи Вооружённых сил (ВС) РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, арестованного по обвинению в получении взятки, подставили, заявил источник «Известий», ссылаясь на супругу генерала Елизавету Шамарину.

AP/TASS Вадим Шамарин

Согласно информации супруги, которую привёл собеседник издания, заявление на её мужа написали сослуживцы. Шамарина утверждает, что деньги приятель дал ему в долг. При этом она подчеркнула, что её муж сам не просил ничего давать ему в долг.

Источник уточнил, что, по мнению жены Шамарина, его подставили, так как в показаниях сослуживцев указано, что генерал-лейтенант сам попросил деньги.

Как передавало ИА Регнум, о задержании 52-летнего Шамарина стало известно 23 мая. В этот же день он был арестован на два месяца военным судом по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски. Сам генерал свою вину не признал.

Фигуранты дела гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер этого предприятия Елена Гришина находятся под арестом с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве, следует из материалов дела. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.

Полиция также проверяет Шамарина на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжает активный сбор доказательств по делу о получении взятки в особо крупном размере.