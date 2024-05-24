Супруга генерала Шамарина выдвинула свою версию его ареста, пишет СМИ
«Известия»: жена Шамарина заявила, что он брал не взятку, а деньги в долг
Москва, 24 мая, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Начальника Главного управления связи Вооружённых сил (ВС) РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, арестованного по обвинению в получении взятки, подставили, заявил источник «Известий», ссылаясь на супругу генерала Елизавету Шамарину.
Согласно информации супруги, которую привёл собеседник издания, заявление на её мужа написали сослуживцы. Шамарина утверждает, что деньги приятель дал ему в долг. При этом она подчеркнула, что её муж сам не просил ничего давать ему в долг.
Источник уточнил, что, по мнению жены Шамарина, его подставили, так как в показаниях сослуживцев указано, что генерал-лейтенант сам попросил деньги.
Как передавало ИА Регнум, о задержании 52-летнего Шамарина стало известно 23 мая. В этот же день он был арестован на два месяца военным судом по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски. Сам генерал свою вину не признал.
Фигуранты дела гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер этого предприятия Елена Гришина находятся под арестом с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве, следует из материалов дела. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.
Полиция также проверяет Шамарина на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжает активный сбор доказательств по делу о получении взятки в особо крупном размере.