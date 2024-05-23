Москва, 23 мая, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Обыски у замначальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина могли проводиться из-за чисток среди высшего генералитета. Об этом сообщил политолог Сергей Марков в личном Telegram-канале.

Минообороны РФ Вадим Шамарин

«Всё это продолжение чистки высшего генералитета», — написал Марков, комментируя информацию о задержании начальника главного управления связи и замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина.

Ранее пресс-служба 235-го Гарнизонного военного суда сообщила журналистам об аресте генерала Вадима Шамарина по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, Шамарина арестовали на два месяца, до 21 июля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В рамках данной статьи обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее по подозрению в мошенничестве был арестован бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, его по решению суда отправили в СИЗО. В апреле суд арестовал заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.