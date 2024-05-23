Москва, 23 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Начальника главного управления связи Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили 23 мая ТАСС в правоохранительных органах.

Минобороны РФ Вадим Шамарин

«В данный момент не исключено, что в деле Шамарина могут появиться новые эпизоды его противоправной деятельности, а также новые фигуранты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие продолжает активный сбор доказательств по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, о задержании 52-летнего Шамарина стало известно 23 мая. В этот же день он был арестован на два месяца военным судом по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски.

В Кремле задержание генерал-лейтенанта объяснили «борьбой с коррупцией», детали дела пока не разглашают. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.

По официальной декларации Вадима Шамарина с 2011 по 2018 год он зарабатывал от 1 975 264 до 3 119 610 рублей в год. Официальный доход его супруги составлял от 133 977 до 872 882 рублей в год. Жена военнослужащего, по официальным данным, владела автомобилем Toyota RAV-4 2013 года выпуска.

Шамарин владеет недвижимостью: квартирой общей площадью 37 кв. м, имеет долю в квартире площадью 82,6 кв. м, а третьей квартирой размером 42 кв. м лишь пользуется. Как выяснили СМИ, самая большая из перечисленных квартир находится в Подольске на улице Академика Доллежаля, примерная стоимость составляет порядка 12 миллионов рублей.

Кроме того, супруга Вадима Шамарина владела автомобилем Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года мощностью 435 л. с.