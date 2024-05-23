Москва, 23 мая, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Арестованный по делу о взятке замглавы Генштаба, начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин не признал свою вину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

AP/TASS Начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин

«Во время проведения следственных действий свидетели по делу Шамарина дали показания в отношении генерал-лейтенанта, который в ходе предъявления ему обвинения отверг причастность к получению особо крупной взятки», — приводит слова источника ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, о задержании 52-летнего Шамарина стало известно 23 мая. В этот же день он был арестован на два месяца военным судом по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски. Фигуранты дела гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер этого предприятия Елена Гришина находятся под арестом с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве, следует из материалов дела. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.

В Кремле задержание генерал-лейтенанта объяснили «борьбой с коррупцией».

По официальной декларации Вадима Шамарина с 2011 по 2018 год, он зарабатывал от 1 975 264 до 3 119 610 рублей в год. Официальный доход его супруги составлял от 133 977 до 872 882 рублей в год. Жена военнослужащего, по официальным данным, владела автомобилем Toyota RAV-4 2013 года выпуска.

Полиция также проверяет Шамарина на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжает активный сбор доказательств по делу о получении взятки в особо крупном размере.