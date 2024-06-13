Москва, 13 июня, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Банк России приостановил торговлю евро на Московской бирже из-за соблюдения Европейским союзом антироссийских санкций США. Об этом вечером 12 июня сообщила пресс-служба регулятора.

Sergey Petrov/Global Look Press Sergey Petrov

«В связи с введением США ограничительных мер в отношении Группы «Московская биржа» приостанавливается проведение биржевых торгов и расчёты поставочных инструментов в долларах США и евро», — проинформировали в ЦБ.

Отмечается, что торги на всех остальных биржевых площадках в рублях и остальных валютах продолжатся в штатном режиме, а на внебиржевом рынке будут продолжаться сделки с долларом и евро.

В регуляторе подчеркнули, что российские физические и юридические лица могут продолжать покупать и продавать доллары и евро в российских банках, все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний сохранятся.

Как передавало ИА Регнум, накануне Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро из-за наложенных на неё американских санкций. Отмечалось, что торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут идти по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом и евро. При этом на срочном рынке торги буду проходить как обычно.

Центробанк 13 июня сообщил о приостановке торгов гонконгским долларом. Регулятор также принял решение изменить время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке Мосбиржи с расчётами в валютах, исключая доллар США, евро и гонконгский доллар.