Москва, 13 июня, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Центральный банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом, сообщили в пресс-службе учреждения.

Fitiss Здание Московской биржи

Кроме того, регулятор решил изменить время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчётами в валютах, в число которых не входят американский доллар, евро и гонконгский доллар.

На сайте Центробанка отмечается, что 13 июня торговая сессия начнётся в 09:50 мск. Позже в ЦБ уточнили, что после санкций США в отношении Мосбиржи операции с долларом и евро будут осуществляться на внебиржевом рынке.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня американские власти ввели новые пакеты антироссийских и антикитайских санкций. В санкционном списке среди прочих организаций и физлиц оказались Московская биржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. После этого Мосбиржа приостановила проведение торгов и расчёты поставочных инструментов в долларах и евро.

Всего чёрный список минфина США пополнили более 30 физических лиц и свыше 200 организаций из России и Китая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обязательно примет ответные меры на новые санкции, введённые США против Москвы.

6 июня российский министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что санкционные ограничения, действующие против РФ, стали одним из ключевых факторов для развития экономики России. Он добавил, что санкции научили государство выходить из тяжёлых экономических ситуаций.