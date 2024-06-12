Москва, 12 июня, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Московская биржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро из-за наложенных США санкций.

Артем Геодакян/ ТАСС

В пресс-релизе площадки отмечалось, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществлять по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги пройдут по всем инструментам, кроме расчётов в долларах США и евро. На срочном рынке торги проведут в обычном режиме.

В Мосбирже отметили, что группа обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов. В их числе упомянули дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров.

В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставлять клиентам доступ ко всем сегментам торговой площадки, заверили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня министерство финансов США включило в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Вашингтон ввёл санкции в отношении семи российских судов для перевозки сжиженного природного газа. Суммарно в санкционный список США попали свыше 30 физических лиц и более 200 организаций из России и Китая.

Также власти США ввели запрет на предоставление услуг в сфере IT и программного обеспечения на территории России. Новое определение запрещает предоставлять любому лицу в России консультационные и проектные услуги в области IT, а также облачные услуги для программного обеспечения, позволяющего управлять предприятием или заниматься проектированием и производством.

2 ноября 2023 года США ввели санкции в отношении «СПБ Биржи». Из-за этого площадка приостанавливала торги российскими и иностранными ценными бумагами.