Лозанна, Швейцария, 12 июня, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет отслеживает соцсети российских спортсменов, чтобы установить их соответствие критериям допуска на Олимпийские игры — 2024. Об этом 12 июня заявил журналистам спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

РИА Новости / Владислав Воднев

«Огромный объём работы требуется на установление соответствия спортсменов критериям — контрактные ситуации, социальные сети и так далее», — сказал он.

Чиновник добавил, что МОК постарается закончить этот процесс в необходимое время для того, чтобы соблюсти правила отбора на Олимпиаду.

Как сообщало ИА Регнум, президент МОК Томас Бах в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что есть специальная комиссия, которая следит за публичными заявлениями российских спортсменов, кроме того, для этого привлекли Украину. По его словам, если кого-то уличат в патриотических высказываниях, то не допустят к Играм.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подтвердил, что одним из критериев МОК по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе может стать пункт об осуждении СВО.

В декабре 2023 года МОК объявил, что российские и белорусские атлеты смогут принять участие в Олимпиаде при соблюдении ряда критериев. В частности, им нельзя участвовать в какой-либо деятельности, связанной с флагом, гимном и какими-либо символами России или Белоруссии. Выступать атлеты будут в нейтральном статусе.

Президент Владимир Путин назвал отношение комитета к атлетам из России этнической дискриминацией. Позднее глава государства также отметил, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. Также Путин подчеркнул, что спорт должен быть вне всякой политики и сближать людей.