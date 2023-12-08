Женева, Швейцария, 8 декабря, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях и во всех официальных местах на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 8 декабря сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

Ryan Pierse / Staff / Global Look Press

Отмечается, что квалифицировавшиеся на Олимпиаду российские и белорусские спортсмены будут заявлены как нейтральные спортсмены под аббревиатурой AINS. Также они должны будут подписать соглашение с обновлённой Олимпийской хартией, включая положение об уважении «мирной миссии олимпийского движения».

Кроме того, на Игры не допустят спортсменов, активно поддерживающих специальную военную операцию, а также тех, у кого есть контракт с вооружёнными силами или агентствами национальной безопасности.

новость дополняется