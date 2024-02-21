Казань, 21 февраля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Спорт должен быть политически нейтральным. Об этом 21 февраля на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил российский лидер Владимир Путин.

ТАСС/IMAGO/Maximilian Koch

«Много раз подчёркивал и ещё раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей», ― сказал глава государства.

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Он выразил уверенность в том, что «Игры будущего» пойдут на пользу. Путин напомнил, что участники международных мультиспортивных соревнований приехали из 104 стран с разных континентов, это молодые люди, которые увлекаются и диджитал-спортом, и традиционным спортом.

Как сообщало ИА Регнум, международный турнир «Игры будущего» проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В нём принимают участие более 2 тысяч спортсменов, которые посоревнуются в 21 дисциплине. Состязания состоят из пяти категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Талисманом «Игр будущего» в 2024 году стала жар-птица Мира, которую разработали студенты из Татарстана.

Путин 20 февраля заявил, что российские власти ставят перед собой задачу вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом к 2030 году 70% граждан России. Как пояснил российский лидер, занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации и с поддержанием здорового образа жизни, а также с демографией, с семьей и экономикой страны.

Глава государства 19 октября заявил, что спорт является безусловным государственным приоритетом России. Говоря о дискриминации российских спортсменов со стороны международных структур, таких как МОК, президент отметил, что есть ценности, которые нельзя продать или отменить. Спорт относится к числу таких ценностей, добавил Путин.