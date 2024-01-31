Москва, 31 января, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Олимпийские соревнования без российских атлетов становятся ущербными и неинтересными, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин 31 января на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе.

(сс) Thadius856

Он подчеркнул, что Россия будет развивать свой спорт, поддерживать спортсменов и заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.

«А сегодняшние крупные международные соревнования в рамках Олимпийского движения, конечно, становятся ущербными», — сказал Путин.

По его словам, российские спортсмены лидируют по многим направлениям, поэтому их отсутствие делает неинтересными состязания в некоторых видах спорта.

Как сообщало ИА Регнум, Путин призвал Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта окончательно определиться по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации.