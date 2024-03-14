Москва, 14 марта, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не пойдёт по пути бойкота Олимпийских игр, заявил 14 марта президент ОКР Станислав Поздняков.

Алексей Голенищев/ТАСС

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы как ОКР никогда не пойдём по пути бойкота. Мы всегда поддерживаем участие олимпийцев России в этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных, на равных условиях со спортсменами всего мира», — сказал Поздняков, слова которого приводит ТАСС.

Глава ОКР отметил, что российским олимпийцам в Париже не могут предоставить равные условия. Одним из критериев Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе может стать пункт об осуждении специальной военной операции (СВО).

«Будут выдвинуты правила поведения на Олимпиаде, которые будут в строгом соответствии с теми критериями, вернее, принципами, которые были озвучены на декабрьском исполкоме МОК», — сказал Поздняков.

В частности, он пояснил, что спортсмен, принимающий участие в Олимпиаде, должен осуждать специальную военную операцию, некие другие — подписывать документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут принести негативные последствия в плане нарушения российского законодательства.

Как передавало ИА Регнум, МОК 8 декабря 2023 года допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже только в нейтральном статусе. Лицензии МОК выдали лишь шести российским и пяти белорусским спортсменам.

25 февраля помощник главы государства Игорь Левитин отметил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Президент ранее заявлял, что отношение МОК к атлетам из России является этнической дискриминацией. По его словам, спорт должен быть вне политики, и он призван сближать, а не разъединять людей.