Поздняков заявил, что ОКР никогда не пойдёт по пути бойкота Олимпийских игр
Москва, 14 марта, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не пойдёт по пути бойкота Олимпийских игр, заявил 14 марта президент ОКР Станислав Поздняков.
«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы как ОКР никогда не пойдём по пути бойкота. Мы всегда поддерживаем участие олимпийцев России в этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных, на равных условиях со спортсменами всего мира», — сказал Поздняков, слова которого приводит ТАСС.
Глава ОКР отметил, что российским олимпийцам в Париже не могут предоставить равные условия. Одним из критериев Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе может стать пункт об осуждении специальной военной операции (СВО).
«Будут выдвинуты правила поведения на Олимпиаде, которые будут в строгом соответствии с теми критериями, вернее, принципами, которые были озвучены на декабрьском исполкоме МОК», — сказал Поздняков.
В частности, он пояснил, что спортсмен, принимающий участие в Олимпиаде, должен осуждать специальную военную операцию, некие другие — подписывать документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут принести негативные последствия в плане нарушения российского законодательства.
Как передавало ИА Регнум, МОК 8 декабря 2023 года допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже только в нейтральном статусе. Лицензии МОК выдали лишь шести российским и пяти белорусским спортсменам.
25 февраля помощник главы государства Игорь Левитин отметил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
Президент ранее заявлял, что отношение МОК к атлетам из России является этнической дискриминацией. По его словам, спорт должен быть вне политики, и он призван сближать, а не разъединять людей.