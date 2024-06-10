Берн, 10 июня, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Власти Швейцарии регулярно контактируют с Россией по вопросам «мирной» конференции по Украине в Бюргенштоке и в том числе через посольство в Москве. С таким утверждением 10 июня выступил на пресс-конференции в Берне министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.

Johannes Neudecker/Global Look Press Иньяцио Кассис

«Да, конечно, у нас были регулярные контакты с Россией во время подготовки к этой конференции, в частности, через нашего посла в Москве», — заявил он.

По утверждению Кассиса, швейцарская сторона продолжает поддерживать контакты с Россией, и информацию о ходе процесса передаёт самым «прозрачным образом».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июня президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Берн рассчитывает на то, что после «мирного» саммита по Украине пройдёт новое мероприятие на эту тему с участием России. По её словам, это получится только если все страны предпримут совместные действия.

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 июня выступил с утверждением, что «мирный» саммит в Швейцарии якобы сможет заложить основу для урегулирования конфликта. Французский лидер добавил, что, по его мнению, участникам саммита нужно будет провести начальную стратегическую дискуссию.

До этого представители ряда стран, включая Бразилию, ЮАР и Китай, отказались от участия в саммите по Украине, а Индия решила не направлять туда чиновников высокого уровня. Президент США Джо Байден также не намерен приезжать на мероприятие, так как в это время будет принимать участие в сборе средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Мексика и Никарагуа также отказались ехать на швейцарский саммит по Украине. Президент Аргентины Хавьер Милей ранее принял решение отказаться от поездки во Францию, а также от участия в саммите «Большой семёрки» (G7) в Италии и конференции по Украине в Швейцарии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июня отметил, что конференция в Швейцарии по Украине станет пустым мероприятием с точки зрения событийности. Представитель Кремля уточнил, что каждая страна должна принять суверенное решение по вопросу об участии в этой конференции.