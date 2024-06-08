Париж, 8 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Швейцарский саммит по Украине может заложить основу для решения конфликта, заявил 8 июня президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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«Мы можем достичь договорённостей относительно основных составляющих этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности, мы должны провести начальную стратегическую дискуссию», — сказал французский лидер на пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube вёл Елисейский дворец.

Как передавало ИА Регнум, в швейцарском городе Бюргеншток 15–16 июня состоится так называемая мирная конференция по Украине. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Президент России Владимир Путин назвал запланированную конференцию паноптикумом. По его словам, на Западе заявляют, что российской стороне там делать нечего, но также признают, что без неё ничего не получится решить. Глава государства подчеркнул, что Москву обвиняют в отказе от переговоров, но даже не приглашали на них.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 31 мая заявила, что Китай не примет участие в саммите в Швейцарии, инициированном Киевом. Повестка конференции сильно расходится с позицией КНР и ожиданиями мирового сообщества. Китайская сторона также считает, что её позицию не учтут на мероприятии.

Не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. По данным Bloomberg, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. Вместе с тем, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил сюрпризов: Байден может передумать.

Мексика и Никарагуа также отказались ехать на швейцарский саммит по Украине. Мексиканская сторона объяснила свою позицию тем, что ожидает в скором времени появления возможности провести мирные переговоры с участием России и Украины. В МИД Никарагуа швейцарскую конференцию назвали политическим фарсом.