Берн, 10 июня, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Власти Швейцарии надеются на то, что после «мирной» конференции по Украине в Бюргенштоке 15–16 июня состоится новый саммит по этому вопросу, в котором примет участие Россия. Об этом 10 июня заявила на пресс-конференции в Берне президент страны Виола Амхерд.

IMAGO/Global Look Press

«Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России», — поделилась она.

По утверждению Амхерд, это станет возможно только в случае, если все страны предпримут совместные действия.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня новостной портал Watson написал, что «мирный» саммит в Швейцарии по Украине пройдёт безрезультатно и от него не стоит ждать сенсации. Отмечалось, что это противоречит ожиданиям главы киевского режима Владимира Зеленского, о которых он заявлял в январе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 8 июня, что конференция в Швейцарии по Украине якобы сможет заложить основу для разрешения конфликта. По его утверждению, участники мероприятия должны провести начальную стратегическую дискуссию.

В марте президент России Владимир Путин назвал паноптикумом предстоящую «мирную» конференцию в Швейцарии. Глава государства отметил, что в странах Запада признают, что без Москвы этот вопрос разрешить нельзя, и заявляют, что российской стороне не место на этом мероприятии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 7 июня назвал предстоящий саммит в Швейцарии по Украине пустым мероприятием с точки зрения событийности. Он уточнил, что каждое государство мира принимает собственное суверенное решение относительно участия во встрече.