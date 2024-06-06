Буэнос-Айрес, 7 июня, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей решил отказаться от поездки во Францию, участия в саммите «Большой семёрки» (G7) в Италии и конференции по Украине в Швейцарии. Об этом 6 июня сообщила газета La Nacion.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

Уточняется, что Милей решил провести в стране национальные праздники 17 и 20 июня — Национальный день латиноамериканской свободы и День флага — и только потом отправиться в Европу. 21 июня лидер Аргентины планирует находиться в Мадриде, где ему вручат премию за «защиту идей свободы» от испанского Института Хуан де Мариана.

После Испании Милей отправится в Гамбург, где состоится вручение премии имени экономиста Фридрих фон Хайек. Кроме того, 23 июня у президента Аргентины запланирована встреча в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в мае президент Аргентины Милей во время организованного ультраправой партии Vox съезда в Мадриде обвинил жену премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес в коррупции. После этого заявления Милея Испания отозвала своего посла в Буэнос-Айресе для консультаций.

Слова аргентинского президента осудили испанские дипломаты. Глава испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что своим поведением Милей не только нарушил дипломатические обычаи, но и довёл отношения Испании и Аргентины до труднейшего состояния в новейшей истории.