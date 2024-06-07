Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Саммит по Украине в Швейцарии будет пустым мероприятием с точки зрения событийности. Об этом 7 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Dirk Waem/Global Look Press

«С новостной точки зрения, с точки зрения событийности, это будет мероприятие пустое», — сказал Песков.

Он добавил, что каждая страна принимает своё суверенное решение: принимать участие в этом мероприятии или нет.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине пройдёт 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня. Не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. По данным Bloomberg, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Мексика и Никарагуа отказались ехать на швейцарский саммит по Украине. Мексиканская сторона объяснила свою позицию тем, что ожидает в скором времени появления возможности провести мирные переговоры с участием России и Украины. В МИД Никарагуа швейцарскую конференцию назвали политическим фарсом.

Президент АргентиныХавьер Милейрешил отказаться от поездки во Францию, а также от участия в саммите «Большой семёрки» (G7) в Италии и конференции по Украине в Швейцарии.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и западные союзники Украины обзванивали и упрашивали руководителей стран СНГ принять участие в конференции в Швейцарии, однако все они отказались. Лидеры стран СНГ понимают, что мероприятие является попыткой создать видимость общемировой поддержки «формулы Зеленского» и не имеет никакого отношения к миру, добавил он.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.