Москва, 7 июня, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Представители Мексики и Никарагуа отказались присутствовать на саммите по Украине в Швейцарии, несмотря на полученное приглашение. Об этом газете «Известия» рассказали в посольстве Мексики в России и в министерстве иностранных дел Никарагуа.

ИА Регнум Зеленский, мирный саммит

Мексиканская сторона свою позицию объяснила тем, что ожидает в скором времени появления возможности провести мирные переговоры с участием России и Украины.

В МИД Никарагуа швейцарскую конференцию по Украине назвали политическим фарсом. По словам дипломатов, Манагуа никогда не участвовала и не будет участвовать в этом. У предстоящего мероприятия нет цели найти путь к миру, России хотят предъявить очередной ультиматум.

Как сообщало ИА Регнум, президент Аргентины Хавьер Милей решил отказаться от поездки во Францию, а также от участия в саммите «Большой семёрки» (G7) в Италии и конференции по Украине в Швейцарии. Вместо этого он проведёт в Аргентине 17 и 20 июня Национальный день латиноамериканской свободы и День флага. Только потом Милей отправится в Европу.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и западные союзники Украины обзванивали и упрашивали руководителей стран Содружества Независимых Государств принять участие в конференции в Швейцарии, однако все они отказались. Лидеры стран СНГ понимают, что мероприятие является попыткой создать видимость общемировой поддержки «формулы Зеленского» и не имеет никакого отношения к миру, добавил он.

Российский лидер Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом. Он указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.