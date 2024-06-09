Москва, 9 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 375 военных в зоне ответственности Южной группировки Вооружённых сил России, сообщило 9 июня Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Подразделения группировки отразили контратаку штурмовой группы противника, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Зализнянское, Елизаветовка, Ивано-Дарьевка, Григоровка и Курдюмовка в ДНР, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери ВСУ составили до 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США», — сказал Конашенков.

Также в минувшие сутки на данном направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, добавил официальный представитель Минобороны.

Днём ранее, 8 июня, Конашенков сообщал, что подразделения группировки «Юг» в минувшие сутки улучили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили более 400 человек. Также было уничтожено несколько единиц техники противника, в том числе боевая машина пехоты, гаубицы Д-20 и Д-30 и орудие М119.

9 июня Конашенков также сообщил, что группировка ВС РФ «Центр» в минувшие сутки улучшила тактическое положение. Северная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражения двум бригадам противника. Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи. За сутки были перехвачены 66 беспилотников ВСУ и 13 реактивных зарядов HIMARS. Кроме того, в минувшие сутки Вооружённые силы России поразили пункты дислокации операторов ударных беспилотников ВСУ («Птахи Мадяра») и пункты дислокации иностранных наёмников.