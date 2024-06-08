Москва, 8 июня, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Группировка войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожила за сутки более 400 военных ВСУ, сообщил 8 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

По его словам, группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял более 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США», — сказал он на брифинге.

Кроме того, российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Конашенков сообщил, что группировка войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожила за сутки в зоне своей ответственности до 640 военных ВСУ. Подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Елизаветовка, Константиновка и Курдюмовка ДНР.

Днём ранее Конашенков заявил, что группировка «Юг» ВС России улучшила положение по переднему краю. Потери Вооружённых сил Украины составили до 230 военных за сутки, а также три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker американского производства, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав», 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б», 152-миллиметровое орудие Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.