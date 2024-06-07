Москва, 7 июня, 2024, 23:59 — ИА Регнум. В МИД РФ считают, что удары Украины по Луганску и Херсонской области были заранее спланированы и тщательно подготовлены для устрашения. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат подчеркнула, что киевский режим получил «зелёный свет» из Вашингтона на удары по РФ с использованием западного оружия.

«Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден», — прокомментировала обстрелы ВСУ Мария Захарова в своём заявлении.

Представитель МИД также акцентировала, что все полётные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, планируются и исполняются при непосредственном участии специалистов США, Британии и других стран Запада.

Захарова заверила, что Москва фиксирует действия Киева и его союзников, а причастные понесут «неотвратимое заслуженное наказание».

«Вооружённые силы Российской Федерации готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков», — заключила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России устанавливает обстоятельства очередного преступления киевского режима против мирного населения Херсонской области.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрелы мирного села Садовое в Голопристанском округе 7 июня — это подлейший поступок Владимира Зеленского и ВСУ.

По уточнённым данным, число погибших после обстрела села Садовое в Херсонской области увеличилось до 22 человек. Осколочные ранения получили 15 мирных жителей, пять из них находятся в тяжёлом состоянии.

Среди убитых — 9-летний ребёнок.

По словам губернатора, сначала укронацисты ударили по маленькому магазину возле частного сектора. Затем последовал второй удар, когда люди пытались помочь пострадавшим. В этот момент 17 человек были у магазина и четыре находились в соседних домах.

Днём 7 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Луганску. Произошло полное обрушение подъезда в пятиэтажном жилом доме. Пострадали 57 человек, из них четверо погибли.