Москва, 7 июня, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства очередного преступления киевского режима против мирного населения Херсонской области, сообщили 7 июня в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку», — указала пресс-служба СКР.

По данным органов исполнительной власти, в результате обстрела киевскими боевиками села Садового Голопристанского муниципального округа был разрушен магазин. В момент удара в нём находились посетители и персонал.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших после обстрела села Садовое в Херсонской области 7 июня увеличилось до 22 человек. Осколочные ранения получили 15 мирных жителей, пять из них находятся в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он добавил, что украинские боевики ударили с правого берега Днепра по магазину в Херсонской области сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS. По словам Сальдо, после первого прилёта жители соседних домов выбежали на помощь пострадавшим. Спустя несколько минут был нанесён второй удар для большего количества жертв.