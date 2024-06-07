Луганск, 7 июня, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске выросло до 57 человек, сообщила 7 июня пресс-служба правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко также информировала, что на стационарном лечении, в том числе, находятся двое несовершеннолетних.

Как передавало ИА Регнум, днём 7 июня украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Луганску. Это привело к полному обрушению подъезда в пятиэтажном жилом доме.

Минобороны России сообщило, что ВСУ для удара по городу использовали ракеты ATACMS. Средства ПВО сбили четыре из пяти запущенных боезарядов. Одна ракета повредила два многоквартирных дома. В ведомстве подчеркнули, что украинские боевики целенаправленно старались нанести удар по мирным гражданам.

По данным глава ЛНР Леонида Пасечника, в результате удара ВСУ повреждения получили более 30 многоэтажных домов.

Следственный комитет России пообещал установить всех причастных к обстрелу мирных жителей Луганска.