Херсонская область, 7 июня, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрелы мирного села Садовое в Голопристанском округе 7 июня — это подлейший поступок главы киевского режима Владимира Зеленского и ВСУ.

Владимир Сальдо Погибшие от удара ВСУ жители села Садовое

«Подлейший поступок. Видимо, Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном», — охарактеризовал трагедию села Сальдо в эфире «России 24».

По мнению губернатора региона, оператор дрона ВСУ явно видел, что в месте, куда нанесен удар, были лишь мирные жители.

Как сообщало ИА Регнум, по уточнённым данным, число погибших после обстрела села Садовое увеличилось до 22 человек. Осколочные ранения получили 15 мирных жителей, пять из них находятся в тяжёлом состоянии.

Среди убитых — 9-летний ребёнок.

По словам губернатора, сначала укронацисты ударили по маленькому магазину возле частного сектора. Затем последовал второй удар, когда люди пытались помочь пострадавшим. В этот момент 17 человек были у магазина и четыре находились в соседних домах.

Изначально говорилось о 19 погибших сельчанах, позже Сальдо заявил, что жертв стало 21.

ВСУ ударили с правого берега Днепра по магазину сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS.