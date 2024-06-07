Херсонская область, 7 июня, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число погибших после обстрела села Садовое в Голопристанском округе 7 июня увеличилось до 22 человек.

Владимир Сальдо Жертвы обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области

По словам Сальдо, в результате варварского удара боевиков число жертв увеличилось до 22 человек, осколочные ранения получили 15 мирных жителей, пять из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Всем раненным оказывается необходимая медицинская помощь», — написал в Telegram-канале губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, изначально говорилось о 19 погибших сельчанах, позже Сальдо уточнил, что жертв стало 21.

Среди убитых — 9-летний ребёнок.

По словам губернатора, сначала укронацисты ударили по маленькому магазину возле частного сектора. Затем последовал второй удар, когда люди пытались помочь пострадавшим. В этот момент 17 человек были у магазина и четыре находились в соседних домах. Все они погибли от осколочных ранений.

Российские войска в ходе боёв в зоне спецоперации в течение прошедшей недели освободили от ВСУ населённый пункт Парасковиевка в ДНР, заявил 7 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.